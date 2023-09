OL : le successeur annoncé de Laurent Blanc prêt à démissionner !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Laurent Blanc n'a plus le monopole des phrases lunaires sur son avenir ! Depuis le début de la saison, l'entraîneur de l'OL a surpris à plusieurs reprises en laissant entendre qu'il n'était peut-être pas le plus qualifié pour diriger les Gones. Eh bien, Bruno Lage a fait pareil cette nuit avec Botafogo ! Et ce qui est "amusant", c'est que le Portugais est annoncé à Lyon en cas de renvoi de Laurent Blanc puisque les deux clubs sont la propriété de John Textor.

Lage perturbé par une offre européenne ?

Le plus étrange, c'est que Lage a mis sa démission sur la table alors que tout se passe bien pour son équipe ! Certes, celle-ci s'est inclinée cette nuit à domicile contre Flamengo (1-2), mais elle possède toujours 12 points d'avance sur le Mengao et 11 sur Palmeiras, qui pourrait revenir à 8 cette nuit. Le club carioca est donc toujours aussi bien placé pour décrocher le titre de champion, ce qui ne justifie pas le coup de gueule de son entraîneur. A moins qu'il ait reçu une belle offre en provenance d'Europe ?

“NÃO SOU MOVIDO PELO DINHEIRO!” 🗣️



🚨 Bruno Lage, técnico do Botafogo, responde apenas a uma pergunta na entrevista coletiva e surpreende ao colocar cargo à disposição. Confira o momento!



O que achou da declaração, torcedor? 🤔🔥 pic.twitter.com/nApcQ5TQAD — Lance! (@lancenet) September 3, 2023

