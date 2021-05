OL - Mercato : le successeur de Rudi Garcia identifié !

Zapping But! Football Club OL : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Des semaines que ça dure. Et il est probable que le feuilleton se termine dans les prochains jours. On parle ici du compliqué dossier de la succession de Rudi Garcia sur le banc de touche de l'OL. On le sait, les candidats sont nombreux et ont déjà tous été évoqués dans les médias : Patrick Vieira, Roberto De Zerbi (Sassuolo), Christophe Galtier (LOSC) ou encore Marcelo Gallardo (River Plate).

Un autre nom a également attiré l'attention il y a quelques jours : celui de Paulo Fonseca, qui, comme vous le savez, va quitter l’AS Roma, remplacé par José Mourinho.

On l'apprend ce matin, et selon le quotidien portugais Record, Fonseca négocierait actuellement avec Jean-Michel Aulas en vue d'une future collaboration. A suivre...