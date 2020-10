OL – Mercato : le Top 10 des joueurs les mieux cotés chez les Gones

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Le 15 octobre dernier, Transfermarkt a remis à jour ses cotes en Ligue 1. L'OL dispose toujours du deuxième effectif le mieux valorisé de l'élite derrière l'intouchable PSG avec un prix total estimé de 339,25 M€. La cote de Rayan Cherki, désormais dans le Top 5 du club (5e à 25 M€), a explosé.

Lucas Paqueta intègre directement le Top 10

Devant lui, on retrouve sans surprise Houssem Aouar (1e, 50 M€), Memphis Depay (2e, 45 M€), Moussa Dembélé (3e, 40 M€) et Bruno Guimarães (4e, 28 M€). Le Néerlandais, en fin de contrat en juin 2021, devrait cependant partir pour un prix en deça de sa cote. Contrairement à Aouar ou Guimarães, promis à des transferts importants à l'avenir.

Aux portes du Top 5, on retrouve la grosse recrue de l'été Lucas Paqueta (6e, 20 M€) mais également Anthony Lopes (7e, 19 M€), Jason Denayer (8e, 16 M€), Thiago Mendes (9e, 15 M€) et Léo Dubois (10e, 14 M€). Notons que Karl Toko Ekambi, Maxence Caqueret et Maxwel Cornet dépassent aussi le seul à huit chiffres des 10 M€.