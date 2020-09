OL - Mercato : le transfert de Depay au Barça serait bouclé, Aouar se rapproche de CR7 !

Memphis Depay jouera-t-il contre le Montpellier HSC ce soir (21h) ? On peut se poser la question quand on voit l’information d’un média néerlandais de référence qui ne laisse plus de place au doute concernant l’avenir du crack de l’OL. De Telegraaf annonce en effet que le transfert de Depay au FC Barcelone est bouclé.

L’opération aurait été conclue ces dernières heures, sans doute ce week-end, entre les différentes parties. Nos confrères affirment qu’un accord serait intervenu sur la base d’un montant de 25 millions d’euros plus 5 M€ de bonus. Le transfert du joueur devrait avoir lieu dans le courant de la semaine.

Un prêt bien particulier pour Aouar ?

Par ailleurs, l’OL aurait aussi avancé sur le dossier Houssem Aouar. Gianluca Di Marzio, dont la réputation en matière de transferts n’est plus à faire, fait savoir que le transfert du milieu de l’OL aurait grandement avancé sur les bases d’un deal estimé à 25 millions d’euros. Si ce montant peut paraître faible eu égard aux exigences initiales des Gones, il s’agirait plus précisément d’un prêt avec droit de rachat prioritaire pour Lyon. À confirmer.