OL : les 4 pistes pour le poste de directeur sportif ont fuité !

Dans la majorité des clubs, les directeurs sportifs ou les présidents ont déjà dessiné les grandes lignes de leur recrutement estival, défini les postes à pourvoir et établi une liste de noms susceptibles de convenir. A l'Olympique Lyonnais, on en est à chercher un DS... La révolution que connaissent les Gones depuis l'arrivée de John Textor a pris du temps et occasionné un certain retard. Selon Foot Mercato, l'OL est cependant en train de finaliser l'arrivée d'un nouveau directeur sportif.

Abidal ne ferait pas l'unanimité en interne

Quatre noms seraient aujourd'hui ciblés : ceux des anciens Mathieu Bodmer (actuellement en poste au Havre) et Eric Abidal (libre), celui de Loïc Désiré (Strasbourg) et d'un étranger suivi par Textor. Le nom d'Abidal ne ferait pas l'unanimité en interne. La piste Bodmer, elle, serait très sérieuse et bien avancée. Mais depuis son arrivée, Textor a bien souvent imposé ses vues alors il est possible que la piste du DS étranger, dont l'identité n'a pas filtré, finisse par être celle retenue...

Exclu 🚨: l'OL s'active pour son futur DS :

▪️ Mathieu Bodmer est une piste sérieuse

▪️ Le nom de Loïc Désiré a été évoqué

▪️ Eric Abidal est intéressé, mais il ne fait pas l'unanimité

▪️ un DS étranger est suivi par John Textor@DahbiaHattabi et @Santi_J_FM… — Sébastien Denis (@sebnonda) May 30, 2023

Pour résumer Deux anciens de la belle époque sont suivis par l'Olympique Lyonnais pour le poste de directeur sportif : Mathieu Bodmer et Eric Abidal. Il y aurait également le Strasbourgeois Loïc Désiré et enfin un étranger, qui serait pisté par John Textor.

