OL – Mercato : les Gones contraint de vendre d'ici au 30 juin 2021 ?

Avec la crise économique et sanitaire du Covid-19, de nombreux clubs vont connaître de grandes difficultés dans les prochains mois. Malgré tout, l'OL reste solide sur ses appuis. C'est en tout cas ce qui ressort des résultats financiers du premier semestre 2020-21 où, malgré une baisse de 12% de ses revenus, l'OL est parvenu à faire rentrer 101,6 M€ entre le 1er juillet et le 30 septembre.

Le club de Jean-Michel Aulas résiste bien mais doit sa situation économique solide à sa présence lors du Final 8 de Ligue des Champions qui ont atténué le crash de la billetterie (-88%) et de la vente de produits dérivés (-13%). Néanmoins, l'avenir s'annonce quand même crispant pour Lyon, privé de revenus européens pour la suite de sa saison et qui, comme tous les clubs, attend de voir comment va se régler le litige avec Mediapro.

L'OL attend d'analyser les méfaits du Covid avant d'agir

Désireux de ne pas subir la situation, Lyon a déjà en tête un plan pour l'avenir comme l'a fait savoir son directeur général Thierry Sauvage au Progrès : «Nous avons bien joué le coup en faisant sortir les joueurs dont nous ne voulions plus, tout en étant patients pour réaliser quelques opérations. Et nous avons gardé les joueurs les plus valorisés pour conserver la compétitivité de l’équipe. Il est possible qu’il y ait un rattrapage trading mais tout dépend de la façon dont le Covid-19 va durer. La taille de ce rattrapage peut être modulée par la pandémie, l’impact sur l’activité football et la trésorerie des clubs ».Un rattrapage trading, cela veut dire en d'autres termes des ventes de joueurs d'ici à la fin de l'exercice comptable de la saison 2020-21 au 30 juin.