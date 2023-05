OL - Mercato : les Gones envoient un message fort au PSG pour Cherki

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce mardi, l'Olympique Lyonnais a présenté son maillot domicile pour la saison 2023-24. Une tunique des plus classiques, avec le blanc en couleur principale et deux fines bandes rouge et bleu verticale au niveau du cœur. Mais l'essentiel n'était pas tant dans cette nouveauté, même si elle est toujours très attendue par les supporters, qu'au niveau des joueurs retenus pour la dévoiler. Car l'une d'elle est un joueur fortement courtisé.

L'OL ne l'aurait pas mis en avant pour le laisser partir...

Ce joueur, c'est Rayan Cherki. L'attaquant de 19 ans est le seul joueur présent sur la photo où apparaissent des féminines, des jeunes et d'anciens joueurs. Il est rejoint par Maxence Caqueret sur un autre cliché. On peut penser que l'OL n'aurait pas retenu ces deux symboles du club s'ils étaient amenés à partir en juin. Bien que régulièrement tancé par Laurent Blanc pour sa nonchalance sur le terrain, Cherki devrait donc être encore lyonnais en 2023-24, quand bien même il entrera dans la dernière année de son contrat. Et est fortement désiré par le PSG de son grand ami Kylian Mbappé...

Rayan Cherki

adidas et l’Olympique Lyonnais dévoilent le maillot domicile du club pour la saison 2023-24 ! 🔴🔵



Tu valides ? 🔥



🛒 Bientôt dispo sur https://t.co/GEifb4C34j ! pic.twitter.com/ZU28Gp3eg3 — FOOT.FR (@footfr) May 23, 2023

Pour résumer Auteur d'une saison très irrégulière avec l'OL et régulièrement bougé par Laurent Blanc, qui lui reproche sa nonchalance, Rayan Cherki devrait rester entre Rhône et Saône la saison prochaine malgré l'intérêt du PSG. En effet, il est l'un des joueurs retenus par la direction pour présenter le nouveau maillot.

