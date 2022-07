OL - Mercato : les Gones ont de la concurrence dans le dossier Carvalho

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Yilmaz ou Malacia pour remplacer Emerson ?

Les Anglais viennent perturber les plans des Gones qui envisageaient de se délester d'Houssem Aouar en envoyant le Lyonnais en échange de William Carvalho et réaliser un deal donnant-donnant avec les Andalous. L'OL garde toujours l'avantage de proposer un joueur qui intéresse le club espagnol mais si Nottingham désire vraiment le portugais, nul doute que les promus y mettront le prix pour battre Textor et Aulas. Le club britannique a déjà dépensé 90 millions d'euros cet été pour se forger un effectif qui puisse se maintenir en Premier League.

La transaction dans les tuyaux depuis plusieurs semaines entre l'OL et le Betis commence à sérieusement traîner et les Lyonnais pourraient bien se faire doubler par un concurrent de Premier League qui arrive pour enrôler William Carvalho. Selon le Daily Mail, Nottingham Forrest, promu cette saison dans l'élite anglaise, a placé le milieu portugais au sommet d'une shortlist de 4 joueurs pour le poste de numéro 6.

Les choses se compliquent pour l'OL avec Carvalho

Un autre candidat débarque de Premier League pour venir faire de l'ombre à l'OL dans le dossier William Carvalho. Nottingham Forrest, promu cette saison, continue son mercato à grande échelle et s'attaque à à la cible de Textor et Aulas. Les Anglais ont plus de budget et l'OL a Aouar comme monnaie d'échange.