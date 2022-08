OL - Mercato : les Gones ont reçu une dizaine d'offres pour Moussa Dembélé

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Avec le retour d'Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé devrait voir son temps de jeu diminuer cette saison à l'Olympique Lyonnais. Mais l'attaquant franco-malien ne voudrait pas quitter le Rhône cet été et préférerait aller au bout de son contrat pour partir libre l'été prochain.

Les offres ne manquait pas pour Dembélé

Les courtisans n'auraient pourtant pas manqués pour Moussa Dembélé lors de ce mercato estival puisque le club lyonnais aurait reçu une dizaine d'offres et pouvait espérer entre 15 et 20 millions d'euros, à en croire les informations du quotidien L'Equipe. Mais l'ancien joueur du l'ancien joueur Celtic Glasgow préfèrerait moins jouer et s'engager là il le souhaite l'été prochain.

🗞️ « Course de rentrée » : la une de L'Équipe du jeudi 4 août 2022 pic.twitter.com/7QC22tmAe0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 3, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur