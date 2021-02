OL – Mercato : les Gones ont reçu une offre improbable pour Marcelo

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face à l'AS Saint-Etienne

En quête de défenseurs centraux sur les dernières heures du Mercato, Liverpool a tiré à vue en ce lundi 1er février. En effet, après avoir tenté en vain d'attirer Duje Caleta-Car (OM) sur la base d'un transfert à 23 M€, les Reds de Jurgen Klopp ont tenté leur chance pour un cadre de l'OL.

Selon The Sun, le Champion d'Europe 2019 a formulé une offre de contrat de six mois à … Marcelo (33 ans). Reste que Liverpool a rapidement été éconduit. Non seulement l'OL – qui venait de perdre Jason Denayer sur blessure - a refusé de laisser partir son stoppeur brésilien à six mois de la fin de son contrat mais Marcelo a lui aussi refusé de faire cette courte pige.

Du côté de Lyon, l'un des derniers mouvements pourrait concerner Youssouf Koné (25 ans). Prêté à Elche où il jouait peu, (3 apparitions), le défenseur gauche malien de l'OL va rejoindre Hatayspor en prêt pour six mois selon le journaliste de Téléfoot Simone Rovera. Le deal n'est assorti d'aucune option d'achat.