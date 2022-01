OL – Mercato : les Gones repoussent un pont d'or pour Lucas Paqueta

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Si la fin du Mercato hivernale crispe particulièrement les supporters de l'OL dans l'attente du dénoument du dossier Bruno Guimarães à Newcastle (pour lequel Lyon a nié avoir accepté une offre de 40 M€!), un autre dossier aurait pu achever les plus fervents supporters des Gones.

En effet, selon le journaliste Stéphane Darmani, correspondant de Canal+ au Brésil, l'OL aurait repoussé une proposition de 60 M€ d'un club du Top 5 anglais (dont l'identité n'a pas fuité) pour Lucas Paqueta. Une décision prise d'un commun accord avec l'ancien Milanais.

Vu les éléments donnés, il ne s'agit pas de Newcastle, dont le nom avait brièvement circulé au début du Mercato et que Paqueta aurait directement refusé, pas tenté par le challenge de jouer le maintien avec les Magpies.

🗨 "Un Paqueta, on le remplace pas" Lyon repousse une offre de 60 millions d'un club du Top 5 anglais pour Paqueta selon Stéphane Darmani ! pic.twitter.com/DuSwO30XBG

L'OL et Paqueta ont refusé l'Angleterre

