OL – Mercato : les négociations avancent bien avec Tottenham pour Ndombele

Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine?

C’est un transfert qui est de plus en plus amené à se réaliser. En manque de temps de jeu sous les ordres des Spurs de Thomas Tuchel, Tanguy Ndombele est en quête d’un nouveau projet. Un retour à l’Olympique lyonnais semble plus que jamais être au goût du jour. Preuve à l’appui, Fabrizio Romano, journaliste expert du marché des transferts, dévoile que les négociations entre l’Olympique lyonnais et Tottenham poussent vers un accord. De son côté, le quotidien l'Equipe annonce qu'on se dirige vers un prêt payant.

À noter que pour rapatrier son ancien joueur, le club rhodanien espère inclure une clause d’option d’achat dans l’accord. Ce qui n’est pas obligatoire en marge de la réalisation de ce retour.

Talks between Tottenham and OL for Tanguy Ndombele are now advanced and progressing to the final stages. Understand OL want to include a buy option clause [not mandatory] in the deal ⚪️🇫🇷 #OL #THFC



Lo Celso deal has collapsed because of player decision - he hopes for Villarreal. pic.twitter.com/Nfo2EPfh6X