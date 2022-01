OL – Mercato : les positions se rapprochent pour la priorité offensive de Peter Bosz

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Après le match nul de l'OL contre le PSG (1-1), Peter Bosz a confirmé ses vues sur Sardar Azmoum et son impatience à l’idée de le voir débarquer au Mercato. « J'espère que ça va se faire (rires). On ne sait pas », a-t-il souri au micro de Prime Video.

La volonté du technicien néerlandais d'enrôler l'attaquant iranien serait en passe de se concrétiser. D'après FootMercato, l'OL pousse. Les Gones auraient encore augmenté leur offre et « les positions ne sont plus trop éloignées ». Azmoun, lui, aurait donné son accord pour rejoindre Lyon. A suivre...

🚨Info : L' #OL a encore augmenté son offre pour tenter d’arracher Sardar Azmoun 🇮🇷 au #Zénith . • Pas encore d'accord, mais les positions ne sont plus trop éloignées. • L'attaquant iranien a déjà donné son accord pour rejoindre les Gones. @sebnonda pic.twitter.com/26w93okn7o

Pour résumer

Annoncé avec insistance à l'OL, Sardar Azmoun ne serait plus très loin des Gones... D'après FootMercato, l'OL pousse. Les Gones auraient encore augmenté leur offre et « les positions ne sont plus trop éloignées ». Azmoun, lui, aurait donné son accord pour rejoindre Lyon.