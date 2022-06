OL – Mercato : les premiers mots de Lacazette après son retour !

Zapping But! Football Club OL : Que penser du nouveau projet de l'OL présenté par Jean-Michel Aulas ?

Il est de retour chez lui, dans son club formateur ! 5 ans après son départ pour Arsenal, Alexandre Lacazette fais son retour, librement, chez les Gones. Présent, ce jeudi matin, en conférence de presse, le buteur français s'est exprimé sur son retour.

Son retour

« Merci de l'accueil et l'amour porté ces derniers mois. Mon retour c'est devenu évident ces dernières semaines. Même sans Europe, le projet est important. Je me sentais utile dans le vestiaire et sur le terrain. C'était la meilleure décision à prendre. »

Sa progression

« Je pense que j'ai progressé dans mon leadership. J'ai pris plus d'experience. J'ai progressé aussi dans mon jeu. Je connais bien la maison et les valeurs du club. Il y a peut-être eu une petite cassure ces dernières saisons et j'espère aider tout le monde à retrouver cet amour du club. »

L’ambition

« La priorité c'est surtout d'aider le club à revenir en haut de l'affiche avec une qualification européenne. »

Sa décision

« J'ai pris du temps à prendre ma décision. Le football est un beau métier. C'était compliqué de suivre la dernière saison de l'OL à distance car je ne pouvais pas aider. J'espère que cette période est terminée et que l'on va retrouver un grand Lyon. »

Le coach

« Il m'a appelé la semaine dernière, on a discuté. C'était un court appel mais il m'a dit ce qu'il attendait de moi. »

Sa baisse de salaire

« L'amour du club a suffi pour accepter la baisse. Le projet était important pour moi. Je suis heureux. »

Le brassard

« Je n'ai pas besoin du brassard pour parler. Le coach décidera. J'ai choisi mon numéro mais vous ne pouvez pas encore le connaître. »

