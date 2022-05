OL - Mercato : Lopes préfère garder la langue dans sa poche pour son avenir

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Avant Peter Bosz, c'est Anthony Lopes qui s'est présenté ce vendredi en conférence de presse à deux jours de l'Olympico face à l'OM, en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Interrogé sur son avenir, le portier portugais, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club rhodanien, a préféré ne rien à ce sujet.

"On peut dire de moins en moins de choses"

"On va rester tranquille parce qu'on peut dire de moins en moins de choses dans le football moderne. Seule chose qui me travaille ? Etre là dimanche et y croire jusqu'au bout. Pour le reste, j'arrive à faire abstraction de mon avenir, de la suite. Ce n'est pas une question à se poser, je suis focus sur les 4 matches qui viennent", a-t-il déclaré devant la presse.

🎙 Anthony Lopes et le coach Peter Bosz seront en conférence de presse ce vendredi à partir de 13h40, à deux jours de la 35ème journée de @Ligue1UberEats #OMOL.



📺📱 À suivre en direct sur @OLPLAY_Officiel 👉 https://t.co/ZkaxHWqy6N pic.twitter.com/vxlazJM6sU — Olympique Lyonnais (@OL) April 29, 2022

Pour résumer Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de l'Olympico face à l'OM, en clôture de la 35e journée de Ligue 1, Anthony Lopes a été interrogé sur son avenir. Mais le gardien de l'OL a préféré ne rien à ce sujet.

Fabien Chorlet

Rédacteur