OL Mercato : Lovren transféré avant jeudi ?

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Dejan Lovren a été titularisé pour la dernière fois le 26 janvier, pour la réception de Rennes (2-3). Et puis, hasard ou coïncidence, l'OL n'a plus perdu. Mieux : les Gones ont remporté les trois matches qu'ils ont disputés (contre Marseille, Lille et à Montpellier). Le défenseur central croate de 34 ans ne figure plus dans les petits papiers de Pierre Sage. Un transfert arrangerait toutes les parties...

Le Dinamo Zagreb veut le rapatrier

Et justement, le média croate Najnovijevijesti assure que le Dinamo Zagreb, club formateur de Lovren, voudrait le rapatrier. Et, bonne nouvelle, le marché croate est ouvert jusqu'à jeudi ! Le Dinamo est 3e de son championnat, à six longueurs du leader, Rijeka, avec un match de plus à jouer. Mais sa défense a, selon le média, un grand besoin de renforts. Dejan Lovren pourrait être celui-là, étant entendu que l'OL ne pourra espérer récupérer une grosse indemnité pour son joueur. Il y a même plus de chances que les deux parties se séparent sur une résiliation de contrat que sur un transfert...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life