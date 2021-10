OL – Mercato : Lucas Paqueta fait des annonces fortes sur son avenir !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Auteur d'un début de saison immense sous les couleurs de l'OL, Lucas Paqueta (24 ans) n'en finit plus de briller avec l'OL et avec la sélection du Brésil. Forcément, la cote de l'ancien Milanais ne fait que monter et on peut craindre que le maître à jouer lyonnais fasse l'objet de très grosses offres dès l'été prochain.

« Je n'ai pas en tête de partir »

Que les supporters se rassurent, la nouvelle idole du Groupama Stadium n'a aucune intention de plier le bagage comme il l'a fait savoir dimanche dans un entretien à Téléfoot : « Je n'ai pas en tête de partir. Je vis actuellement le meilleur moment de ma carrière ! Et j'espère que ça va durer longtemps ! Je me sens chez moi ici ! », a-t-il glissé avec la joie de vivre qui le caractérise.

A l'occasion de cette sortie médiatique, Lucas Paqueta a également fait une dédicace à celui sans qui il n'aurait jamais rejoint l'OL : Juninho. « Juninho a toujours cru en moi. J'ai choisi Lyon pour lui. Quand il m'a fait découvrir ce club, j'ai tout de suite senti que je devais jouer ici. Aujourd'hui, j'ai enfin compris pourquoi ». Un an et deux chansons plus tard, Paqueta a été adopté comme LE joueur frisson d'un OL qui, comme lui, rêve de « jouer la Ligue des Champions » : « Je veux rendre aux supporters l'affection qu'ils me donnent. L'affection des supporters est indescriptible ! J'espère continuer à donner le meilleur de moi pour les rendre fiers... »