OL Mercato : Lukeba de retour en France cet été ?

L'été dernier, les supporters de l'OL avaient particulièrement mal vécu les départs de Castello Lukeba et Bradley Barcola. Les deux jeunes joueurs avaient quitté le navire lyonnais à un moment où celui-ci était en train de couler. Accusés de trahison, les intéressés ont tenté tant bien que mal de justifier leur choix. Mais ça n'a pas empêché Barcola d'avoir droit à un accueil très hostile lors de son retour au Groupama Stadium avec le PSG. Lukeba pourrait avoir droit au même la saison prochaine...

En effet, le défenseur central, qui évolue désormais au RB Leipzig, est annoncé depuis quelques semaines dans le viseur de Manchester United par Ekrem Konur mais il serait également suivi par le PSG ! La direction parisienne est en quête d'un nouveau défenseur central et lorgne de jeunes Français, comme Lukeba, donc, mais aussi Leny Yoro. Si l'ancien Gone venait lui aussi à signer à Paris, le prochain OL-PSG vaudrait le détour !

