OL - Mercato : Lyon cible une piste du Real Madrid pour remplacer Aouar

Fabian Rieder. Ce nom résonne aux oreilles des supporters du Real Madrid comme une cible du mercato. À 20 ans, le jeune milieu de terrain s'est définitivement imposé dans l’entrejeu des Young Boys de Berne avec 42 matches disputés pour 5 buts et 11 offrandes la saison dernière.

Selon Blick, l’Olympique Lyonnais serait également sur les rangs de l’international espoir helvète, au même titre que l'Atalanta Bergame, l'Udinese et le Bayern Munich. Cette piste serait directement venue de Stéphane Henchoz, arrivé en janvier à Lyon en qualité de scout à l’étranger.

« Plutôt à la recherche d'un 6, le recrutement d'un joueur un peu plus offensif dans l'entrejeu ne devrait pas être une priorité pour le club rhodanien même si le départ de plus en plus imminent d'Houssem Aouar peut éventuellement changer un peu les choses, assure Foot Mercato. Le joueur entend poursuivre cette saison avec le Young Boys de Berne afin de maintenir sa progression avant d'éventuellement faire le grand saut l'été prochain. »