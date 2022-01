OL - Mercato : Lyon ne cède pas à Chelsea pour Emerson

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

À la recherche d'un latéral gauche sur le marché des transferts depuis la grave blessure de Ben Chilwell, Chelsea a l'intention de rapatrier Emerson, parti en prêt à l'Olympique Lyonnais.

Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, les Blues auraient proposés 4 millions d'euros à l'OL pour mettre fin à son prêt. Une offre refusée par l'état-major lyonnais, qui entend conserver l'international italien jusqu'à la fin de la saison. Cette saison, Emerson a disputé 16 des 19 matchs de Ligue 1 disputés par les Gones.

Chelsea are trying to offer compensation around €4m to re-call Emerson Palmieri in January. Not easy - OL have already turned down their approaches two times. 🔵 #CFC



Chelsea also have a 'plan B' in the list. Emerson, always been the priority ⤵️https://t.co/iAfqYg3XOz