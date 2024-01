OL Mercato : Lyon ne lâche pas Danjuma, grosse bataille pour Fekir !

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

L’OL compte bien encore frapper au mercato hivernal. Après avoir recruté plusieurs renforts dont le dernier se nomme Nemanja Matic, arrivé ce samedi, le club rhodanien n’a pas abandonné la piste Arnaut Danjuma. Selon Ekrem Konur, l’OL reste actif sur cette piste et pourrait passer à l’attaque d’ici au 1er février prochain, le joueur ayant déjà montré son envie de venir garnir les rangs lyonnais.

20 M€ pour Fekir ?

Nabil Fekir les a quittés en 2019 pour le Betis Séville et pourrait bien changer de cap au mercato. D’après Foot Mercato, le joueur de 30 ans est convoité en Arabie saoudite, du côté d’Al-Hilal et d’Al-Nassr. Tous deux ont déjà démarré les négociations avec son entourage, qui devrait sceller un accord avec celui qui se montrera le plus offrant sur le plan financier. Son prix de départ devrait ainsi être de 20 millions d’euros.

💣💥❗🇳🇱 #OL ⚪🟡 #Villareal ❗

Lyon remain interested in Villarreal's 26-year-old Netherlands forward Arnaut Danjuma, who is on loan at Everton. https://t.co/Nq1Ouky93D pic.twitter.com/4bwjS4yTmS — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 28, 2024

