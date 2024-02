OL Mercato : Lyon remporte sa bataille pour Benrahma, les dessous du deal !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si le prêt avec option d’achat de Saïd Benrahma (West Ham, 28 ans) avait capoté hier, l’OL a eu raison de se battre et de porter le dossier devant la FIFA. L’instance a donné raison aux Gones leur accordant une dérogation pour finaliser l’arrivée de l’international algérien. La FFF et la FA ayant également donné leur aval, Lyon a pu acter ce 7ème et dernier mouvement de l’hiver.

Benrahma coûtera plus de 20 M€ à Lyon !

Dans un communiqué, le club rhodanien en a dit plus sur l’accord noué : « Ce prêt payant d’un montant de 5,1M£ (environ 6M€) s’accompagne d’une option d’achat de 12,3M£ (environ 14,4 M€) et d’un intéressement de 10% sur la plus-value dans le cas d’un éventuel futur transfert ».

Notons que, comme pour Orel Mangala (Nottingham Forest) et parce que la DNCG l’a imposé, l’option d’achat fixée n’est pas obligatoire. Lyon a néanmoins prévu d’acter l’arrivée définitive de l’ancien Niçois à l’issue de celui-ci.

Tout vient à point à qui sait attendre ...



Bienvenue Saïd 🔴🔵 pic.twitter.com/RHHHsCfB6r — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2024

