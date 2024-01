OL - Mercato : Lyon touche au but pour sa cinquième recrue, un accord est tombé !

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

Depuis le début du mercato hivernal, l'Olympique Lyonnais tenterait d'attirer dans les filets Arnaut Danjuma, actuellement prêté à Everton par Villarreal. Et d'après Foot Mercato, le club rhodanien toucherait au but dans ce dossier.

Danjuma finalisé dans la semaine ?

En effet, selon nos confrères, le Néerlandais de 26 ans et les dirigeants lyonnais seraient tombés d’accord après que l’intéressé eut échangé avec un certain Memphis Depay, passé chez les Gones de 2017 à 2021. Du côté d’Everton, son remplaçant serait proche d’être trouvé, ce qui pourrait ainsi accélérer son départ à Lyon dans la semaine. Après Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana et Gift Orban, dont l'arrivée devrait être officialisée dans les prochaines heures, Arnaut Danjuma pourrait donc bientôt devenir la cinquième recrue hivernale de l'OL.

🚨🔴🔵#mercato avec @DahbiaHattabi

▪️ Everton attendait de trouver un remplaçant à Danjuma pour le laisser filer et c'est désormais chose faite

▪️ l'aillier 🇳🇱 a pris des renseignements auprès de Memphis Depay sur l'OL et est chaud pour venir

▪️L'OL touche au but et se dit… pic.twitter.com/MWHcUgS2Yr — Sébastien Denis (@sebnonda) January 18, 2024

