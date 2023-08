OL – Mercato : Lyon va récupérer un gros chèque pour Barcola mais perd sa priorité au milieu !

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Si ce n’est pas encore officiel, Bradley Barcola va bel et bien quitter l’OL pour le PSG. D’après RMC Sport, le contrat serait désormais signé et l’ailier international Espoirs (20 ans) va quitter son club formateur contre un chèque de 45 M€ + bonus. Il se serait déjà engagé pour cinq ans avec Paris.

Malgré cette grosse manne, les Gones tombent sur un os dans la quête du « N°6 » voulu par Laurent Blanc alors qu’un ailier doit désormais être trouvé en urgence pour compenser le départ de Barcola.

🚨Bradley Barcola est PARISIEN - C’est signé ! ✍🏾 ✅

➡️Contrat de 5 ans

🔹Transfert de 45 M + bonus

Exclu @RMCsport pic.twitter.com/iRQw1d1GsV — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 31, 2023

La galère se poursuit pour le recrutement d’une sentinelle

En effet, L’Equipe rapporte que le champion du Monde Guido Rodriguez (Bétis, 29 ans), qui était la priorité de Laurent Blanc pour ce poste de sentinelle, a avisé Lyon ce jeudi soir qu’il allait rester en Andalousie où il est encore sous contrat pour un an.

Un coup dur pour l’OL, qui avait augmenté son offre à 15 M€ bonus compris et avait jusqu’à présent l’aval de Rodriguez, convaincu par le discours de Laurent Blanc. Lyon ne pourra pas non plus se tourner vers le bosnien du Milan AC, Rade Krunic (29 ans) et active des pistes de substitution ces dernières heures.

Panique à l’OL après l’échec du dossier Guido Rodriguez ?

L’ouverture du dossier Baptiste Santamaria (Stade Rennais, 28 ans) ferait suite à ces deux échecs. En Bretagne, le nom de Flavien Tait circule toujours alors que Batista Mendy (SCO Angers), qui est aussi inscrit sur la short-list, n’a encore signé nulle part ! La piste Pathé Ciss (Rayo Vallecano) ne serait en revanche plus d’actualité.

