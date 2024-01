OL – Mercato : Makosso (Sochaux) va intégrer le Eagle Foot mais pas à Lyon

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Avec la multipropriété, il faut s’habituer à ce genre de choses. Oui, Christ Makosso (FC Sochaux, 19 ans) est bien suivi par Matthieu Louis-Jean, le boss de la cellule de recrutement de l’OL. Non, le stoppeur des Lionceaux ne s’engagera pas directement à Lyon cet hiver même si son profil a été identifié comme une priorité chez les prospects. En revanche, Christ Makosso va bien intégrer le Eagle Football.

Direction Molenbeek pour Makosso (FC Sochaux)

Selon l’excellent Mohamed Toubache-Ter, le défenseur congolais va s’engager avec Molenbeek (D1 belge), l’autre club européen de John Textor.

Christ Makosso doit passer sa visite médicale demain et son club, actuellement en National 1, va toucher 200 000€ pour le transfert en plus d’un intéressement de 20% sur la plus-value. Dans la logique des vases communicants, il pourrait rejoindre l’OL plus tard…

Christ Melik Makosso va s’engager à Molenbeek & n’ira pas à Lyon.



VM demain.



Sochaux va récupérer 200 000M€ + bonus & 20 % sur la plus-value. #FCSM #RWDM https://t.co/Zj9gaSrWar — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 21, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life