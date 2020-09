OL - Mercato : Marçal, Rafael, Aouar, ça bouge à Lyon !

Plus les jours passent et plus l'OL devrait être au coeur du mercato de la Ligue 1. En cause, et ce n'est pas nouveau, l'obligation faite au président Aulas de lâcher du lest sur certains éléments ô combien courtisés. C'est notamment le cas du milieu de terrain, Houssem Aouar, scruté depuis plusieurs mois par différents cadors du football européen.

Si l'on en croit RMC, une première offre serait parvenue aux dirigeants lyonnais. Et elle émanerait d'Arsenal. Une proposition de 35 millions d'euros qui, toujours selon le média, aurait été refusée. A notre que les 35 millions d'euros étaient proposés avec un joueur des Gunners.

En fin de contrat l'été prochain, le latéral brésilien, Rafael, se dirigerait vers Besiktas. Enfin, et comme nous vous l'annoncions en début de journée, information donnée par le quotidien l'Equipe, Marçal doit passer sa visite médicale avec le club anglais de Wolverhampton dans les prochaines heures.