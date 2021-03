OL - Mercato : Marcelo deux ans de plus à Lyon (Officiel)

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Voici le communiqué de l'OL, tombé à l'instant.

"L’Olympique Lyonnais est heureux d’informer de la prolongation de contrat de son défenseur brésilien Marcelo Guedes Filho, pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2023.

Arrivé à l’OL en juillet 2017 pour 3 ans en provenance du club turc de Besiktas, Marcelo avait prolongé son contrat une première fois, un an plus tard, jusqu’au 30 juin 2021. Leader incontournable de la défense lyonnaise, le sud-américain a honoré récemment son 156ème match avec l’OL (7 buts) en 4 saisons, portant également à plusieurs reprises le brassard de capitaine.

Agé de 33 ans, le joueur formé à Santos fait partie aujourd’hui des Brésiliens les plus capés de l’histoire de l’OL (6èmesur 21) et pourrait même bientôt intégrer le podium composé à l’heure actuelle de Juninho (344 matches), Cris (310) et Claudio Caçapa (173).



L’Olympique Lyonnais se réjouit de la prolongation de Marcelo, qui avec plus de 500 matches à son actif, possède une solide expérience du haut niveau et fait partie des cadres importants du vestiaire."