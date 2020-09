OL - Mercato : Memphis Depay clarifie son avenir

Il n'est pas le seul joueur concerné par le Mercato de l'OL. Bien au contraire. Mais force est de reconnaître que le cas Memphis Depay, l'attaquant néerlandais, accapare les esprits. Et pousse logiquement les supporters à se demander si le Batave sera encore là au mois d'octobre. Voilà pourquoi la mise au point, formulée par Depay en personne, est intéressante. Non pas parce qu'il dément toute envie d'aller voir ailleurs, mais parce qu'il tient à recadrer certains jugements à son sujet.

Reste néanmoins une évidence : ce sont les offres éventuellement formulées à son sujet qui risquent fort de convaincre, ou non, le président Jean-Michel Aulas. Au même titre d'ailleurs que l'autre joueur surveillé de près à Lyon : Houssem Aouar. A suivre.

.@Memphis :"Je n'ai jamais dit que je voulais partir. Quand je dis quelque chose, c'est souvent déformé. J'ai encore un contrat d'un an, je suis capitaine et nous avons une bonne équipe. Je me sens bien, mais j'ai aussi des rêves. Et je ne l'ai jamais caché" https://t.co/ljGPQwWaC0