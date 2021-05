OL – Mercato : Memphis Depay OK avec le FC Barcelone, son contrat XXL dévoilé

Zapping But! Football Club OL : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

S'il y a de fortes chances qu'il rejoigne le FC Barcelone, Memphis Depay, en fin de contrat à l'OL, attendrait d'en savoir plus sur l'avenir de Ronald Koeman avant de dire oui selon le journaliste Fabrizio Romano.

Mais selon un autre journaliste italien spécialisé dans les transferts, Nicolo Schira, l'affaire est déjà entendue. Il ne manquerait que quelques détails mais Depay et le Barça se seraient déjà mis d'accord sur un contrat de 3 ans, soit jusqu'en juin 2024, avec un salaire de 5 M€ bruts annuels pour le Néerlandais, hors bonus. Un joli pactole !

Memphis #Depay is almost done to #Barça as a free agent. Ready a contract until 2024 (€5M/year + add-ons). Last details. #transfers #FCB