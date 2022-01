OL – Mercato : Moussa Dembélé perturbé par une sollicitation espagnole avant le derby ?

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Relancé à Troyes (1-0, buteur sur penalty) et probable titulaire ce soir pour le derby face à l'ASSE, Moussa Dembélé (25 ans) peut-il quitter l'OL d'ici à la fin du Mercato dans dix jours ? Ce n'est pas à exclure si l'on en croit la presse espagnole et plus précisément Marca.

En effet, l'ancien international Espoirs tricolore serait dans les bons papiers du FC Séville pour renforcer son attaque. Le buteur rhodanien est le plan B du club andalou en cas d'échec dans le dossier Anthony Martial. Reste néanmoins à savoir si l'OL, qui avait accepté la formule d'un prêt avec option d'achat à l'Atlético Madrid l'an passé, sera enclin à le faire cette fois-ci en renforçant l'un de ses adversaires directs à la victoire finale en Ligue Europa. Ce n'est pas dit surtout que le dossier Sardar Azmoun (Zenith Saint-Pétersbourg) piétine toujours autant.

Azmoun et la fausse rumeur Milan AC

Ces dernières heures, en plus de la Juventus et du Bayer Leverkusen, un nouveau nom de prestige est sorti pour accueillir le « Messi iranien » : celui du Milan AC. Pourtant, si l'on en croit le spécialiste Mercato Nicolo Schira, Sardar Azmoun n'aurait été que proposé au club lombard qui n'en fait pas une piste. Une preuve supplémentaire néanmoins que les représentants du joueur n'ont pas que l'OL en tête et joue la surenchère...

Sardar #Azmoun has been offered to #ACMilan in the last hours, but he is not a target for #Rossoneri. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 20, 2022