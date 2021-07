OL - Mercato : Moussa Dembélé répond cash à la polémique

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

À quoi ressemblera l’avenir de Moussa Dembélé ? Ces derniers jours, des rumeurs d’un éventuel retour en prêt à l’Atlético Madrid a été évoqué dans la presse. L’attaquant de l’OL a même été la cible d’un papier très orienté aujourd’hui dans Le Progrès. Le titre est presque sans équivoque : « Moussa Dembélé voudrait absolument quitter le club. »

Dans le contenu, nos confrères n’y sont pas non plus allés avec le dos de la cuillère en indiquant que l’attaquant lyonnais aurait fait part à ses dirigeants de son désir de forcer son départ à l’Atlético et que le ton serait monté !

L’ancien buteur du PSG a répondu à cette polémique naissante. « Bras de fer ? Haussé le ton ? « Plus on pratique et plus on s’améliore et ça vaut aussi pour raconter n’importe quoi. » Voilà qui est dit !

Bras de fer ? 🙄

Haussé le ton ? 🙄

“Plus on pratique et plus on s’améliore et ça vaut aussi pour raconter n’importe quoi” pic.twitter.com/jTVousSe5a — Moussa Dembélé (@MDembele_10) July 5, 2021