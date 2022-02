OL - Mercato : négociations en cours pour le transfert de Thiago Mendes

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Juninho parti, la colonie brésilienne de l'OL a du souci à se faire. Bruno Guimaraes a déjà été transféré à Newcastle, Lucas Paqueta est dans le viseur des Magpies mais aussi du PSG et d'une demi-douzaine d'autres clubs. Quant à Thiago Mendes, son sort pourrait être réglé dans les prochains jours ! En tout cas, à l'ouverture du marché des transferts estival, il devrait déjà savoir quel sera son prochain club.

En effet, la presse brésilienne annonce que Flamengo intensifie les négociations avec les dirigeants rhodaniens en vue d'un transfert. L'entraîneur du club le plus populaire du Brésil, Paulo Sousa, a demandé des renforts pour les postes de gardien, latéral droit et milieu défensif. Pour ce dernier poste, l'élu devrait donc être Mendes, qui a joué moins de la moitié des matches de l'OL cette saison. Sousa, lui-même ancien milieu de terrain, a validé son profil. Les négociations vont certainement buter sur l'indemnité de transfert car, même si le Flamengo est en bonne santé financière, il peut difficilement se permettre de signer un chèque de 12 M€ (la cote de l'ancien Lillois sur Transfermarkt). Mendes est sous contrat avec Lyon jusqu'en 2023.

