OL, FC Nantes – Mercato : Newcastle cible un joueur des Bleus en alternative à Paqueta et Blas

Si Newcastle semble déterminé à faire signer Lucas Paqueta (OL, 24 ans) cet été pour renforcer son secteur offensif, le Brésilien de Lyon n'est pas l'unique piste offensive creusée par les Magpies. Si jusqu'à présent on pensait que le Nantais Ludovic Blas (24 ans) était le second choix, le Telegraph avance un autre nom bien connu des suiveurs de l'équipe de France et du PSG : Moussa Diaby.

Diaby est aussi sur la short-list des Magpies

Aujourd'hui à Leverkusen où il s'est imposé au point d'intégrer les Bleus, Moussa Diaby demeure un dossier très onéreux même pour l'Arabie Saoudite. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le joueur formé à Paris n'est pas spécialement sur le marché cet été.

En revanche, s'il était initialement ciblé en cas de descente de Leeds United en Championship, l'ailier brésilien Raphinha ne fait plus partie des plans de Newcastle. L'ex-Rennais voit davantage son nom apparaître du côté du FC Barcelone...

Alexandre Corboz

Rédacteur