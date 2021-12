OL - Mercato : Newcastle mène la vie dure aux Gones pour Azmoun (Zenit)

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Peter Bosz va peut-être devoir attendre les derniers jours du mercato pour pouvoir compter sur Sardar Azmoun. Pourtant, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont plutôt bien fait les choses puisque, à en croire Foot Mercato, ils se sont déjà mis d'accord avec l'attaquant iranien de 26 ans pour un contrat de quatre ans et demi. Le souci, ce n'est pas le joueur, c'est son club actuel, le Zenit Saint-Pétersbourg.

En effet, les dirigeants russes attendent plus que les 3 M€ proposés par les Gones en guise d'indemnité, alors qu'il ne reste plus que six mois de contrat à Azmoun. Ils tentent de faire monter les enchères via l'intérêt, réel ou supposé, de Newcastle pour l'Iranien. Nouveaux riches du football mondial maintenant qu'ils ont été rachetés par un fonds saoudien, les Magpies ont les moyens de verser une grosse indemnité. A condition qu'ils soient réellement intéressés par l'attaquant. La partie de poker menteur est lancée pour l'OL. Bosz va devoir être patient…

