OL - Mercato : Newcastle prêt à battre son record de transfert pour Paqueta

Actuellement en stage avec le Brésil, Lucas Paqueta a écrit sur les réseaux sociaux un message plein d'espoir pour les supporters de l'OL, dans lequel il donne rendez-vous la saison prochaine. Sauf qu'en réalité, le milieu offensif a très peu de chances de rester entre Rhône et Saône. Parce que les Gones ont besoin de vendre pour renflouer les caisses et parce que lui aimerait trouver un challenge de niveau supérieur.

Et justement, Newcastle serait prêt à lui offrir la possibilité de jouer dans le meilleur championnat du monde. Et histoire de le convaincre aussi bien lui que son employeur, le NUFC, désormais détenu par un fonds saoudien, serait prêt à mettre le paquet au niveau financier : 49 M€ selon le Sun. Ce serait plus de deux fois son prix d'achat en 2019, à une époque où il était considéré comme un flop par l'AC Milan. Alléchés par la réussite Bruno Guimaraes, qui a révolutionné le jeu de leur équipe dès son arrivée en janvier, les dirigeants de Newcastle aimeraient réaliser un nouveau joli coup du côté de Lyon.

El proyecto del Newcastle se ha decantado por el talento brasileño.



Tras el fichaje de Bruno Guimarães en invierno, los “Magpies” ahora están interesados en Lucas Paquetá, según informes los dirigidos por Eddie Howe están dispuestos a ofrecer €49M por el jugador.



ℹ️ @SunSport pic.twitter.com/PNP5bDfMma — Fútbol Inglés (@FutbolInglesOk) May 27, 2022

Pour résumer Nouveau riche de Premier League désormais soutenu par un fonds d'investissement saoudien, Newcastle serait prêt à payer une petite fortune pour Lucas Paqueta, même si le Brésilien jure vouloir rester à l'OL a saison prochaine.

Raphaël Nouet

Rédacteur