OL – Mercato : nouveau challenge en vue pour un recalé de Peter Bosz

Prêté par l'OL à Dijon (L2) cet été, Yahya Soumaré (21 ans) ne devrait pas rester en Bourgogne. Le Bien public annonce en effet que les deux clubs se sont mis d'accord pour une fin de prêt immédiate. Le dernier match du joueur date de fin août, une défaite contre Dijon (2-4). Il n'est plus réapparu depuis. Et ne devrait donc plus revêtir le maillot du DFCO. Soumaré pourrait rebondir en National, à Annecy.