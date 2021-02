OL - Mercato : nouveau frémissement pour Benzema, Guimaraes vers la sortie ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le serpent de mer Karim Benzema a resurgi récemment à l’OL. En affirmant que son ancien client souhaitait revenir à Lyon pour y finir sa carrière, Karim Djaziri a remis une pièce dans une machine qui fait fantasmer les supporters locaux. Un nouvel indice pourrait alimenter ce fantasme.

Selon Marca, l’attaquant tricolore (33 ans) ne souhaite pas se précipiter pour prolonger son contrat au Real Madrid et attendre s’il se sent au niveau pour rester fidèle au club où il a tout gagné. Si ce n’est pas le cas, on imagine que l’OL sera alors sa destination favorite.

Guimares intéresse l'Inter Milan

En parallèle, l’OL pourrait bien perdre Bruno Guimaraes cet été. Selon Foot Mercato, le milieu brésilien (24 ans) est courtisé par l’Inter Milan, qui aurait même déjà noué des contacts et fixé un rendez-vous à venir avec une partie de ses représentants (Giuliano Bertolucci notamment). Des formations anglaises et espagnoles seraient également sur le coup. L’OL a indiqué à FM ne pas être au courant des intérêts, notamment celui de l'Inter Milan. Et il est difficile d'imaginer Juninho et Lyon lâcher si rapidement Bruno Guimarães. Affaire à suivre...