OL - Mercato : offre du PSG refusée pour Barcola, un autre prétendant accélère !

Plus que quinze jours de Mercato et Bradley Barcola est toujours un joueur de l'OL. Mais les choses restent susceptibles de bouger. RMC fait le point sur le dossier. On le sait, l'ailier est une priorité pour le PSG, qui a vu une première offre de 35 M€ repoussée par l'OL.

Chelsea pousse

Mais le média indique que Chelsea a accéléré sur le dossier ces dernières heures après l’échec Michael Olise, qui vient de prolonger à Crystal Palace. Le PSG ne lâcherait pas l'affaire alors que "le joueur n’a pas donné d’accord définitif". A suivre...

❗️Chelsea a accéléré sur Bradley Barcola ces dernières heures

Il est bien placé dans la short-list des Blues après l’échec Michael Olise



🔹Le PSG ne le lâche pas et OL a entrouvert la porte mais a refusé une offre de 35M€ avec bonus



🔹Le joueur n’a pas donné d’accord définitif pic.twitter.com/Y7HfwirJCC — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 17, 2023

