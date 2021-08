OL – Mercato : Onana a banané Bosz, un ancien milieu du Stade Rennais pourrait débarquer !

Zapping But! Football Club OL : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Gones

Comme révélé dès hier soir, les chances de voir André Onana (Ajax Amsterdam) signer à l'OL s'amenuisent. Bien que les deux clubs se soient entendus autour d'un transfert à 5 M€, bien que Peter Bosz soit très intéressé par le Camerounais et garde le contact, Onana a refusé l'offre de contrat de Lyon.

Le sale faux plan d'Onana

Pas franchement une surprise pour Nabil Djellit, le journaliste Mercato de France Football faisant état d'un pré-accord déjà trouvé pour qu'André Onana signe libre à l'Inter Milan en juillet 2022. « Il fait semblant de discuter avec l'Ol pour ne pas être mis à la cave le cas où par l'Ajax. Étonnamment, lorsque tout est ok, il fait marche arrière », écrit Djellit sur Twitter.

Onana a déjà presigné avec l'Inter pour juillet 2022. Il a fait semblant de discuter avec l'OL pour ne pas être mis à la cave le cas où par l'Ajax. Étonnamment, lorsque tout est ok, Il fait marche arrière. Il est suspendu jusqu'en novembre et en janvier, il va à la CAN... — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 3, 2021

Grenier vers un come-back ?

En parallèle au dossier du gardien de but, l'OL cherche un latéral gauche ainsi qu'un attaquant... Et pourrait ouvrir un ticket de recrutement pour une sentinelle en cas de départ de Thiago Mendes (29 ans) à Flamengo. D'après L'Equipe, qui cite certains proches du joueur, Clément Grenier (30 ans), libre depuis la fin de son contrat au Stade Rennais au 30 juin, serait en contact avec son club formateur et se tiendrait prêt à revenir...