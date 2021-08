OL - Mercato : Onana a dit non, Peter Bosz ne souhaite plus que 2 recrues

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Selon les informations de l’Equipe, André Onana ne souhaiterait plus rejoindre l’Olympique Lyonnais. Alors que le club rhodanien et l’Ajax étaient proche d’un accord, le joueur aurait perdu patience face à la longueur des négociations entre les deux clubs.

La presse néerlandaise rapporte également que d’autres clubs se seraient récemment manifestés pour signer le camerounais. L’Equipe ajoute également que plusieurs intermédiaires se sont rapprochés d’Onana et lui auraient promis une très grosse prime à la signature s’il attendait la fin de son contrat en janvier et signait libre. Ce serait la raison de son choix de ne pas rejoindre l’OL.

Face à cette situation Peter Bosz et le board lyonnais auraient décidé d’abandonner l’idée de recruter un gardien pour se focaliser sur la signature d'un attaquant d'envergure et d'un latéral gauche. Une nouvelle qui devrait sécuriser l’actuel numéro 1, Anthony Lopes.

Onana n'ira pas à l'Olympique Lyonnais, Bosz abandonne l'idée de recruter un gardien

