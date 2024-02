OL Mercato : Paqueta a détourné Benrahma de l'OM pour Lyon

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Encore suspendu ce soir pour l'Olympico, Saïd Benrahma se serait de toute façon assis dans les tribunes du Groupama Stadium, même s'il avait opté pour l'OM. Courtisé par les deux rivaux, le milieu offensif algérien a finalement choisi l'OL. Il a révélé lors d'une interview aux médias des Gones avoir eu une grande discussion avec Lucas Paqueta, qui a joué à Lyon et évoluait avec lui avec West Ham. Les arguments du Brésilien ont visiblement fait mouche...

"Il m’a dit que l’OL est un grand club"

"J’ai reparlé avec Lucas Paquetá mercredi. Mais avant tout ça, il y a six mois, on a parlé de Lyon ensemble, puisqu’on s’entend bien. Même si c’était une conversation banale, il m’a toujours dit que du bien. Il m’a dit qu’il aimait la ville, que les supporters étaient incroyables. Il m’a dit que l’OL est un grand club. Tous les joueurs avec qui j’ai parlé de l’OL ne m’ont dit que du bien par rapport au club et à la ville. Je pense que c’est un club qui soutient ses joueurs, qui leur donne de la force, qui les fait progresser et qui les tire vers le haut. Ça, c’est super important pour un joueur."

