OL - Mercato : Paqueta montre les dents, un ancien du FC Barcelone ciblé !

Le mercato de l’OL est déjà très bien entamé mais il n’est pas encore terminé. Présent à la conférence de presse de présentation de Corentin Tolisso, Vincent Ponsot l’a affirmé haut et fort la semaine dernière : il reste encore un latéral gauche à recruter cet été. Celui-ci pourrait être espagnol.

Selon As, Peter Bosz serait attiré par Alejandro Grimaldo et José Luis Gayá. Le capitaine du Valence FC, déjà ciblé par le FC Barcelone, semble difficile à bouger. Au sujet du premier, formé au Barça, l’option serait plus accessible étant donné qu’il arrive en fin de contrat au Benfica Lisbonne en juin 2023.

Par ailleurs, ESPN Brésil explique que Lucas Paqueta, malgré des appels du pied de Manchester City, Arsenal et Tottenham (en plus du PSG), ne ressent pas d'urgence de quitter l'OL où il se sent bien. Le milieu brésilien reprendra avec le club comme prévu à son retour de congés.

Pour résumer Alors que Lucas Paqueta n’aurait pas spécialement envie de quitter l’Olympique Lyonnais au mercato estival, Peter Bosz aurait émis l’envie folle de recruter un ancien latéral gauche du FC Barcelone : Alejandro Grimaldo (26 ans).

