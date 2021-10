OL - Mercato : Peter Bosz a fait signer un clone de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Le grand Jérôme Boateng (33 ans) est-il de retour ? Après avoir posé ses valises à l’OL au mercato estival, l’ancien stoppeur du Bayern Munich commence gentiment à prendre ses marques chez les Gones. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas encore totalement à 100% et qu’il va donc forcément pouvoir donner plus dans le futur. Sa propension à être très rigoureux et professionnel a déjà bluffé l’ensemble des salariés de l’OL, qui pourraient bientôt voir en lui un copier-coller de Cristiano Ronaldo (36 ans) dans ces deux domaines très précis.

« Pour moi, il n'est pas encore tout à fait à son meilleur niveau, analyse dans L’Équipe Claudio Caçapa, adjoint de Peter Bosz et spécifiquement en charge des défenseurs. Contre Monaco, c’est le premier match qu'il finit et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'était pas carbo' à la fin. Il en avait encore dans les jambes et dans la tête. Par son nom et par ses attitudes, il nous apportait déjà énormément depuis son arrivée car il est exemplaire, toujours le premier arrivé et le dernier parti à l'entraînement. Et puis il parle beaucoup avec les autres joueurs sur le terrain, il amène de la tranquillité. »

Boateng est d'ailleurs le joueur ayant réussi le plus grand nombre de passes samedi contre l’AS Monaco (2-0). Comme CR7, il est habile avec les deux pieds. « Il a les deux pieds et sa présence nous permet d'avoir une très bonne première relance, confirme Caçapa. Il sait renverser le jeu, mais aussi trouver des partenaires entre les lignes. » L'OGC Nice est prévenu avant le choc de 13h dimanche prochain lors de la 11e journée de L1.

