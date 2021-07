OL - Mercato : Peter Bosz fonce sur Hakim Ziyech, la vérité éclate !

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

La folle rumeur Hakim Ziyech a fait fureur du côté de l’OL. Depuis quelques heures, l’ailier marocain de Chelsea est annoncé parmi les pistes étudiées par Peter Bosz au mercato. L’information a été révélée par le mensuel Le Foot.

Recruté pour 40 millions d’euros l’été dernier, le milieu offensif de 28 ans se trouve en échec à Chelsea où Thomas Tuchel le considère comme un joker de luxe. L’idée de le faire venir à Lyon aurait du sens étant donné que Bosz désire recruter un ailier cet été et qu'il le connaît bien depuis son passage à l'Ajax Amsterdam. Malheureusement, la réalité économique a déjà rattrapé les dirigeants de l’OL.

« Ziyech a bien été approché par l’OL, affirme le journaliste Polprins, spécialisé sur le Benelux. Il a fait part de son envie de se relancer ne voyant aucune perspective d’avenir à Chelsea. Son agent (Nakhli) n’a reçu pour l’instant aucune offre concrète mais l’OL a déjà entamé de sérieuses discussions. Un prêt avec OPA est sollicité. Ziyech veut surtout jouer. Attention, rien n’est encore fait et loin de là. La relation entre Ziyech et Bosz est très bonne, le joueur intéresse le club mais le budget actuel ne permet pas de répondre aux exigences de Chelsea et du joueur. Les ambitions du marocain sont identiques mais son avenir ne se fera sans doute pas à l’OL. »

Ziyech n'a pas été contacté par les dirigeants lyonnais pour le moment. — David Barbet (@davidbarbet) July 10, 2021