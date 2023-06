OL : Peter Bosz va rebondir chez un cauchemar des Gones

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L'Olympique Lyonnais a conclu hier une saison frustrante par une défaite très symbolique des douze derniers mois à Nice (1-3). Une saison bien mal embarquée sous la houlette de Peter Bosz, limogé dès le 9 octobre pour laisser la place à Laurent Blanc. Depuis, le Néerlandais est retourné au pays pour se ressourcer. Et y nouer des contacts qui devraient lui permettre de rebondir dans les prochains jours. En effet, selon le célèbre hebdomadaire Voetbal International, il devrait prendre la suite de Ruud van Nistelrooy au PSV Eindhoven.

L'élimination en C1 en 2005 jamais digérée

Le PSV, un souvenir toujours funeste pour les Lyonnais, qui n'ont jamais digéré l'élimination en quarts de finale de la Champions League en 2004-05 face aux Rouge et Blanc (1-1, 1-1, 2 t.a.b. 4). Et notamment un pénalty non sifflé sur Nilmar lors du match retour au Philips Stadion. Cette élimination demeure un grand regret car ils avaient l'impression d'avoir l'équipe pour aller au bout en C1 cette saison-là, oubliant que le PSV a été éliminé en demies par le finaliste malheureux (Milan)...

Peter Bosz is de belangrijkste optie om de nieuwe trainer te worden van PSV. https://t.co/QUWv91yK3P — Voetbal International (@VI_nl) June 4, 2023

