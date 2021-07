OL- Mercato : Peter Bosz voudrait frapper fort avec un gardien renommé !

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Le nouvel entraîneur de l'OL, Peter Bosz, aurait donc une envie particulière : celle d'aller chercher André Onana, le gardien camerounais qu'il a eu sous ses ordres à l'Ajax d'Amsterdam.

Comme le précise l'Equipe, "Onana entretient une relation de confiance et de proximité avec Peter Bosz, qui l'a lancé comme titulaire à Amsterdam en 2016, après le départ de Jasper Cillessen au FC Barcelone. Ensuite, le Camerounais entre dans sa dernière année de contrat à l'Ajax, avec qui il ne joue plus depuis le mois de février, après avoir été suspendu un an pour dopage par l'UEFA."

Le joueur pourra reprendre l'entraînement collectif début septembre, et la compétition le 4 novembre. Toujours selon le quotidien sportif, les dirigeants de l'OL ont déjà rencontré le joueur et l'indemnité de transfert pourrait avoisiner les 8 millions d'euros.