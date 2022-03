OL - Mercato : Pierre Ménès dévoile la recrue XXL qui va relancer le club cet été

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

L’OL a encore manqué de confirmer avant la trêve internationale. Vainqueurs du FC Porto en 8es de finale de la Ligue Europa, les Gones ont ensuite piétiné à Delaune devant le Stade de Reims lors de la 29e journée de Ligue 1 (0-0). Pierre Ménès a déjà essayé de comprendre les maux de l’OL depuis le début de la saison, en ne cachant notamment pas son faible attrait pour les leçons de morale de Peter Bosz. Maintenant, il nomme les coupables.

« L’effectif de Lyon n’est pas mal. Certes Moussa Dembélé marque des buts, mais il n’en marque pas assez souvent dans les moments importants. Aouar est porté disparu depuis trop longtemps. Dubois est en perdition, a-t-il énuméré sur son blog. Puis il y a un problème en défense centrale. Ni Denayer, ni Boateng ne jouent. Je ne sais pas ce qu’a fait Boateng, je ne sais pas s’il a mérité de prendre perpète. En tout cas, les choix ne sont pas bons. »

Pour finir, l’ancien consultant de Canal+ a désigné le nom de la recrue qu’il verrait bien signer à l’OL au mercato estival : Memphis Depay (FC Barcelone, 28 ans). « Il faudrait probablement une individualité de plus sur le plan offensif. Par exemple, je pense que le retour de Memphis Depay serait une bénédiction », a-t-il conclu.

Face à Pierrot (2/2) : “Comme Verratti est plutôt constant, Riolo change de cheval et charge Neymar”



Les critiques de Riolo à l'encontre de Neymar, le PSG, Lyon, la course au podium et l'accord LFP-CVC : programme chargé pour cette 2e partie de FAP.https://t.co/BWWXSYGm0P