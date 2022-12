OL – Mercato : Pollersbeck clame ses envies de départ !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Depuis son arrivée à l'OL en 2020 en provenance de Hambourg, Julian Pollersbeck n'a disputé que 11 petits matchs avec le club rhodanien. Cantonné à un rôle de doublure d'Anthony Lopes chez les Gones, le portier allemand de 28 ans a des envies d'ailleurs, et en a clairement parlé dans une interview donnée à Transfermarkt.

« Ce n’est pas une super situation »

« Ma priorité absolue est que je veux rejouer régulièrement et être numéro un. Mais comme Anthony Lopes est clairement le numéro un, il faudra voir ce qu'il se passe dans les prochaines semaines », a confié Julian Pollersbeck. « Le club m’a indirectement dit que je pouvais regarder ailleurs. Malheureusement, je me suis blessé en août et donc un transfert estival a échoué. Bien sûr, ce n’est pas une super situation, j’ai toujours envie de jouer. Néanmoins, cela n’a pas changé mon attitude de toujours appuyer sur l’accélérateur. C’est à ça que servent les agents. Moi, je me concentre sur le travail au quotidien à l’entraînement ».