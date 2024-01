OL - Mercato : pourquoi Adryelson a dit oui à Lyon

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

C'est souvent le cas. Lorsque des étrangers sont susceptibles de rejoindre un club de Ligue 1, ils passent fréquemment quelques coups de téléphone pour bénéficier de précieux conseils d'anciens éléments ayant évolué en France. Adryelson, qui vient de rejoindre l'OL, n'a pas eu besoin quant à lui de chercher longtemps pour savoir ce que représentait l'OL au Brésil.

"Une chance unique"

Car à Botafogo, Fernando Marcal et Rafaël, anciens joueurs lyonnais, ont fait le boulot. Propos retranscrits par le site OlympiqueetLyonnais.

"Je leur ai dit que j'avais reçu une offre de l'Olympique lyonnais. Ils m'ont tous les deux répondu : "vas-y, ne regarde pas les autres propositions. Tu y seras performant, les gens vont t'apprécier et t'accueillir chaleureusement. Tu vas jouer et t'entendre avec tout le monde." "Lyon est vu comme un club emblématique au Brésil, avec une grande histoire. Tout le monde pense que jouer à l'OL est une chance unique et que tout joueur rêve d'en faire partie un jour".

