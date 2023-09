OL : pourquoi Oliver Glasner n'est pas encore sur le banc de touche lyonnais

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Potter et Lopetegui, c'est donc non. Et John Textor va peut-être, sait-on jamais, encore multiplier les entretiens afin de dénicher un successeur à Laurent Blanc. Ce dernier, pas encore viré malgré les circonstances, pourrait également voir le véritable favori du poste arriver dans les prochaines heures.

Flick en grand danger

Son nom ? Oliver Glasner, ancien technicien de l'Eintracht Francfort, qui a déjà rencontré Textor et qui compterait de nombreux soutiens à l'OL. Seul souci, et non des moindres, Glasner aurait dans un coin de sa tête, comme l'explique Bild, une autre ambition : diriger la sélection nationale. Et c'est bien son nom qui revient pour éventuellement succéder à Hansi Flick, qui joue clairement son avenir lors des matches amicaux face au Japon, ce soir, et aux Bleus la semaine prochaine.

A quelques mois de l'Euro, le poste est en effet recherché...

